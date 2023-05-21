Пугачева приняла бескомпромиссное решение по поводу России: вот что задумала

Алла Пугачева неспроста вернулась на родину после долгих месяцев отсутствия. Фанаты уверены, что Примадонна не могла не попрощаться с почившим близким другом, поскольку Валентин Юдашкин был слишком дорог королеве российской эстрады.

На деле же планы Пугачевой на Россию могли состоять совсем в другом. Певица прилетела вовсе не скорбеть о кутюрье. Похороны оказались лишь удобным прикрытием для решения реально важных семейных вопросов, которые остались у звезды на родине. Она намеревалась хлопотать за опального мужа.

Все карты Примадонны в беседе с порталом Blitz.style публично раскрыл известный продюсер. Леонид Дзюник объяснил, в чем подвох такого странного и неожиданного решения Аллы Борисовны. Сказать по правде, большинство поклонников были уверены, что Пугачева уже никогда не ступит на родную землю по доброй воле.