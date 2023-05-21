Пугачева приняла бескомпромиссное решение по поводу России: вот что задумала
У поступка певицы есть двойное дно.
Алла Пугачева неспроста вернулась на родину после долгих месяцев отсутствия. Фанаты уверены, что Примадонна не могла не попрощаться с почившим близким другом, поскольку Валентин Юдашкин был слишком дорог королеве российской эстрады.
На деле же планы Пугачевой на Россию могли состоять совсем в другом. Певица прилетела вовсе не скорбеть о кутюрье. Похороны оказались лишь удобным прикрытием для решения реально важных семейных вопросов, которые остались у звезды на родине. Она намеревалась хлопотать за опального мужа.
Все карты Примадонны в беседе с порталом Blitz.style публично раскрыл известный продюсер. Леонид Дзюник объяснил, в чем подвох такого странного и неожиданного решения Аллы Борисовны. Сказать по правде, большинство поклонников были уверены, что Пугачева уже никогда не ступит на родную землю по доброй воле.
«Этот прилет ее был неспроста. Поверьте, она приехала не только попрощаться с Юдашкиным. Приехала наводить мосты», — категорично высказался шоумен.