Прикована к постели, дети молятся: новости о Пугачевой одна хуже другой

Алла Пугачева не явилась на открытие музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале. Поклонники не на шутку встревожены: буквально на днях сама Вайкуле уверяла прессу, что ее подруга обязательно будет присутствовать на мероприятии.

В Сети появились слухи, что Алла Борисовна плохо перенесла перелет. В последнее время она живет в жарком Израиле, что могло негативно сказаться на состоянии здоровья пожилой певицы. Рядом с Примадонной находится молодой супруг. Вчера он посещал дом Вайкуле — очевидно, чтобы сообщить новости о здоровье жены и принести извинения за ее отсутствие.

Волнуются и дети Примадонны: Гарри, Лиза и Кристина Орбакайте. Старшая дочь Пугачевой срочно приехала из Европы в Юрмалу, чтобы быть рядом с матерью. И, конечно, не находит себе места Лайма Вайкуле, ведь отсутствие ее подруги ставит под угрозу весь фестиваль