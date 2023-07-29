Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Прикована к постели, дети молятся: новости о Пугачевой одна хуже другой

Прикована к постели, дети молятся: новости о Пугачевой одна хуже другой

29 июля 2023 20:30
Прикована к постели, дети молятся: новости о Пугачевой одна хуже другой

Близкие обеспокоены здоровьем Примадонны.

Алла Пугачева не явилась на открытие музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале. Поклонники не на шутку встревожены: буквально на днях сама Вайкуле уверяла прессу, что ее подруга обязательно будет присутствовать на мероприятии.

В Сети появились слухи, что Алла Борисовна плохо перенесла перелет. В последнее время она живет в жарком Израиле, что могло негативно сказаться на состоянии здоровья пожилой певицы. Рядом с Примадонной находится молодой супруг. Вчера он посещал дом Вайкуле — очевидно, чтобы сообщить новости о здоровье жены и принести извинения за ее отсутствие.

Волнуются и дети Примадонны: Гарри, Лиза и Кристина Орбакайте. Старшая дочь Пугачевой срочно приехала из Европы в Юрмалу, чтобы быть рядом с матерью. И, конечно, не находит себе места Лайма Вайкуле, ведь отсутствие ее подруги ставит под угрозу весь фестиваль

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Ирина Маркина
Ирина Маркина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше