Пугачева правнуков не увидит: сын Орбакайте огорошил признанием

Вот уже пять лет Никита Пресняков счастлив в браке с Аленой Красновой. Супруги не спешат становиться родителями. Возлюбленные нашли вескую причину, из-за которой Алла Пугачева не увидит своих правнуков.

Сын Кристины Орбакайте признался, что рядом с Аленой получает весь спектр эмоций, однако, несмотря на идиллию в отношениях, в ближайшее время пара наследниками не обзаведется.

Краснова объяснила это тем, что они с Пресняковым-младшим хотят пожить в свое удовольствие. Супруги любят много путешествовать, а вставать предпочитают не раньше 12 часов дня. Отказываться от своих пристрастий и привычек возлюбленные не желают.