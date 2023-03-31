Пугачева посвятила свой главный хит женщине: вот как она выглядела (фото)

Много лет фанатов Аллы Пугачевой мучил один вопрос. До сих пор было неизвестно, о ком пела артистка в своем главном хите «Примадонна». Но Алла Борисовна пролила свет на эту тайну.

Певица рассказала, что написала эту композицию для выступления Валерия Меладзе — артист тогда готовился к «Евровидению». Но он не попал на конкурс из-за проблем со здоровьем, поэтому Пугачевой пришлось взять все в свои руки. По словам Аллы Борисовны, в момент написания и исполнения песни она думала о главной советской кинодиве Людмиле Гурченко. Пугачева призналась, что актриса — это единственная женщина, которую она может назвать Примадонной. Кстати, сама Людмила Марковна приняла участие в съемках клипа на эту песню.

Однако композицию на музыкальном конкурсе не оценили — Алла Борисовна заняла всего лишь 15-е место. Неизвестно, что именно не понравилось жюри и зрителям. Возможно, причина была в песне, которая не подходила под формат.

Зато после «Евровидения» Пугачева получила неофициальное звание — Примадонна. Кроме Аллы Борисовны ее хит исполняли Валерий Меладзе и Николай Носков.