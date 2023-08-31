Пугачева пошла на попятную: детали прекращения судебного дела

Компания «Газпром межрегионгаз Москва» отозвала свой иск, поданный против Аллы Пугачевой. Причиной для открытия дела стали неоплаченные счета за услуги ЖКХ.

Последнее время певица с семьей проживает в Израиле. Однако пожилая звезда забыла, что пустующее жилье на родине все еще нужно оплачивать. Из-за этого взыскивать деньги с певицы пришлось в судебном порядке.

Ранее в СМИ уже появлялась информация, что на артистку подал в суд Комитет по управлению имуществом Солнечногорска. Алла Борисовна задолжала более сорока тысяч рублей за аренду земельного участка в Подмосковье. Второй иск подали столичные газовые службы, счета которых не спешила гасить исполнительница.

По закону, иск отзывают в том случае, если должник добровольно погасит всю сумму. Очевидно, Пугачева решила больше не гневить коммунальщиков и расплатилась по всем счетам.