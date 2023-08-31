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Киноафиша Статьи Пугачева пошла на попятную: детали прекращения судебного дела

Пугачева пошла на попятную: детали прекращения судебного дела

31 августа 2023 16:08
Пугачева пошла на попятную: детали прекращения судебного дела

Примадонна может вздохнуть свободно.

Компания «Газпром межрегионгаз Москва» отозвала свой иск, поданный против Аллы Пугачевой. Причиной для открытия дела стали неоплаченные счета за услуги ЖКХ.

Последнее время певица с семьей проживает в Израиле. Однако пожилая звезда забыла, что пустующее жилье на родине все еще нужно оплачивать. Из-за этого взыскивать деньги с певицы пришлось в судебном порядке.

Ранее в СМИ уже появлялась информация, что на артистку подал в суд Комитет по управлению имуществом Солнечногорска. Алла Борисовна задолжала более сорока тысяч рублей за аренду земельного участка в Подмосковье. Второй иск подали столичные газовые службы, счета которых не спешила гасить исполнительница.

По закону, иск отзывают в том случае, если должник добровольно погасит всю сумму. Очевидно, Пугачева решила больше не гневить коммунальщиков и расплатилась по всем счетам.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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