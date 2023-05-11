Пугачева подала сигнал во время единственного выхода в люди в России, но его заметили единицы

Алла Пугачева вернулась в Россию, чтобы проводить в последний путь своего близкого друга Валентина Юдашкина. Этот выход певицы в свет наделал немало шума — все внимание публики было приковано к ней.

Снятое на похоронах видео с участием знаменитости теперь широко обсуждается в YouTube . Примадонна отечественной эстрады, как и полагается, облачилась во все черное. Свой аутфит она дополнила одной маленькой деталью — шляпкой клош.

Многие подумали, что с помощью подобного аксессуара Алла Борисовна прятала свое лицо от назойливых поклонников и журналистов. На самом же деле артистка подала сигнал публике, но заметили его лишь единицы.

Далеко не все знают, что подобные шляпки, которые были невероятно популярны в 70-е годы, производил в том числе и Юдашкин. Таким образом Пугачева пожелала выразить дань уважения покойному модельеру и почтить его память.