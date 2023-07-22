Пугачева отвернулась даже от тех, кто ей ничего плохого не сделал: что творится со звездой

Полтора года назад Алла Пугачева с семьей покинула Россию. Новый дом артистка нашла в Израиле, однако в редких случаях все же возвращается на родину. И каждый ее приезд оборачивается громкими скандалами.

Так, последний раз домой Примадонна прилетала в честь похорон Валентина Юдашкина. Модельер был ее близким другом, и певица не могла пропустить церемонию. Но ее поведение никого из присутствующих не оставило равнодушным. Как оказалось, Пугачева игнорировала всех знакомых, которые также пришли проводить дизайнера в последний путь. Она не здоровалась ни с кем и лишь с несколькими избранными друзьями поддерживала беседу.

Необычное поведение шокировало знакомых Пугачевой. Кто-то был оскорблен ее отношением, но некоторые попытались войти в ее положение. Как отметил Никас Сафронов, он не держит зла на артистку, которая прилетела специально, чтобы попрощаться со своим близким другом.