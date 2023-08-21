Пугачева отличилась на похоронах близкого человека: эту деталь мало кто заметил

После переезда за границу Алла Пугачева напоминает о себе на родине лишь в связи с похоронами знакомых. Примадонна специально прилетела на прощание с Валентином Юдашкиным и не смогла проигнорировать похороны клоуна Андрея Николаева, более известного как Андрюша.

Так, легенда сцены попал в Боткинскую больницу 12 августа с тяжелой формой желтухи. Примадонна тут же попыталась отправить своему другу деньги на лечение, но уже спустя три дня он скончался.

Артистка не смогла прилететь на прощание.

Вместо этого, как пишет «Комсомольская правда», она отправила букет белых лилий, чем удивила всех присутствующих. Дело в том, что другие артисты пришли лишь с розами, а Примадонна решила поэкспериментировать.

Поведение исполнительницы не осталось без внимания публики. И если часть поклонников благосклонно отнеслась к ее решению, то некоторые осудили Пугачеву.