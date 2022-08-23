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«Пугачева, оказывается, еще ничего»: засветившаяся без фильтров Мадонна вызвала оторопь

23 августа 2022 16:40
«Пугачева, оказывается, еще ничего»: засветившаяся без фильтров Мадонна вызвала оторопь

Певица показала в соцсетях, как делает макияж.

64-летняя Мадонна вышла на связь с подписчиками в образе, близком к естественному, чем буквально перепугала фанатов. За обилие ретуши в соцсетях ее часто критикуют хейтеры, замечая, что она фотошопит лицо до состояния 20-летней девушки. Фигуру же ей удается сохранять благодаря танцам и постоянным занятиям спортом. А теперь выяснилось, что в реальности Мадонна выглядит совсем иначе, чем на отретушированных кадрах.

«Пугачева, оказывается, еще ничего»: засветившаяся без фильтров Мадонна вызвала оторопь

Она продемонстрировала, как делает макияж, и решила не использовать фильтры с омолаживающим или сглаживающим эффектом. Фолловеры обратили внимание на искусственные очертания подбородка, упругость скул и неестественно гладкий лоб звезды, а также на форму губ. Фанаты заподозрили, что перед ними результат работы косметологов и пластических хирургов. Внешне поп-королева зарубежной эстрады оказалась даже похожа на свою коллегу из России Аллу Пугачеву, что сразу же отметили русские пользователи Сети.

«Наша Пугачева, оказывается, еще ничего», «Видимо, к одному хирургу ходят, раз так похожи», — написали комментаторы.

Фото: Legion-Media, соцсети
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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