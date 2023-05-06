Пугачева обратилась к народу с последним словом: пробирает до мурашек

Алла Пугачева умудрилась отличиться на прощании с Валентином Юдашкиным. Впрочем, осуждать певицу в такой непростой для нее момент рискнут не многие.

Артистка прилетела в Россию специально, чтобы проводить в последний путь близкого человека. Звезда без лишнего шума прибыла в зал, где прошло отпевание. Затем она отправилась на сами похороны. На Троекуровском кладбище знаменитость демонстративно ни с кем не разговаривала, кроме вдовы кутюрье Марины Юдашкиной. Примадонна бросила горсть земли на гроб дорого человека и поторопилась удалиться.

Но у фанатов и журналистов накопилось слишком много просьб и вопросов к Пугачевой. Ей не давали прохода в попытке выпытать у исполнительницы хоть что-нибудь. Одна из поклонниц с надеждой спросила, собирается ли артистка после этого навсегда покинуть страну. Звезда ответила довольно грубо.