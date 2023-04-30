Пугачева «обокрала» известную певицу: грязный секрет замалчивался годами

Алла Пугачева известна во всем мире как одна из главных артисток СССР. Миллионы поклонников следят за жизнью Примадонны, однако далеко не все догадываются, как именно она смогла добиться такого успеха.

По словам певицы и актрисы Елены Камбуровой, многие композиции, благодаря которым Примадонна прославилась, предназначались именно для нее. Якобы композитор Микаэл Таривердиев подготовил множество песен для Камбуровой, но решил отдать их тогда еще начинающей Пугачевой. Таким образом молодая певица «обокрала» свою более опытную коллегу, забрав всю славу себе.

«Я даже выучила эти песни, которые потом он отдал Пугачевой», — вспоминала знаменитость в YouTube-шоу «Историс — Откройте, Давид!».

Эти записи и помогли артистке прославиться. О Пугачевой заговорила вся страна, а уже через некоторое время ее признали самой популярной певицей СССР.