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Киноафиша Статьи Пугачева «обнажилась» перед россиянами и села в лужу: народ не пощадил Примадонну

Пугачева «обнажилась» перед россиянами и села в лужу: народ не пощадил Примадонну

27 ноября 2022 17:00
Пугачева «обнажилась» перед россиянами и села в лужу: народ не пощадил Примадонну

К такому виду певицы зрители не привыкли.

Многие отмечают, что с возрастом Алла Пугачева стала выглядеть лучше, чем в молодости. Все дело в грамотной работе хирургов, косметологов и визажистов. Но певице уже 73 года – и как ни старайся, признаков старения не скроешь.

В соцсетях Примадонна поделилась «честным» снимком без макияжа, на который пользователи Сети отреагировали жестко.

«Жуть. Уверенность – это хорошо, но не до такой степени», «Старая кошелка», «Боже упаси такое присниться – не дай бог», – писали недовольные комментаторы.

Впрочем, поклонники Пугачевой осыпали свою любимую певицу комплиментами:

«Ничего Вас не испортит», «В такую можно влюбится, ты просто прелесть», «Красотка! Вам года – не беда!».

Пугачева «обнажилась» перед россиянами и села в лужу: народ не пощадил Примадонну

Фото: соцсети, Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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