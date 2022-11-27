Пугачева «обнажилась» перед россиянами и села в лужу: народ не пощадил Примадонну

Многие отмечают, что с возрастом Алла Пугачева стала выглядеть лучше, чем в молодости. Все дело в грамотной работе хирургов, косметологов и визажистов. Но певице уже 73 года – и как ни старайся, признаков старения не скроешь.

В соцсетях Примадонна поделилась «честным» снимком без макияжа, на который пользователи Сети отреагировали жестко.

«Жуть. Уверенность – это хорошо, но не до такой степени», «Старая кошелка», «Боже упаси такое присниться – не дай бог», – писали недовольные комментаторы.

Впрочем, поклонники Пугачевой осыпали свою любимую певицу комплиментами: