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Киноафиша Статьи Пугачева ни при чем: Никита Пресняков не стал молчать о женском влиянии

Пугачева ни при чем: Никита Пресняков не стал молчать о женском влиянии

28 июля 2022 14:25
Пугачева ни при чем: Никита Пресняков не стал молчать о женском влиянии

Артист решился на честный разговор с фанатами.

Никита Пресняков рассказал о влиянии своей жены Алены Красновой на его характер. Как оказалось, избранница артиста помогает ему становиться лучше.

По словам знаменитости, не так давно он отметил деревянную свадьбу со своей возлюбленной. При этом знакомы Пресняков и Краснова уже восемь лет. И все это время, как уверяет артист, девушка старается изменять его в лучшую сторону.

«Я стал лучшей версией себя, все благодаря тому, что рядом находился правильный человек», — рассказывает музыкант в своих социальных сетях.

Пользователи Сети не прошли мимо откровенной публикации знаменитости. Одни поздравили супругов со знаменательной датой, а другие отметили, что не ожидали подобных признаний от артиста. Как предполагали поклонники, прославленные родственники Преснякова, Алла Пугачева и Кристина Орбакайте, оказывают на него большее влияние.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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