Пугачева не у дел: Орбакайте четко обозначила главную женщину в своей жизни

Кристина Орбакайте предалась воспоминаниям о прошлом. У ностальгического настроения певицы была веская причина, которую она не стала скрывать от поклонников.

В социальных сетях звезда оставила пост, который посвятила своей любимой бабушке. Оказалось, что 25 августа исполнилось 100 лет со дня рождения Зинаиды Архиповны. Артистка опубликовала фотографию родственницы, в подписи к которой призналась, что именно она, а вовсе не мама, певица Алла Пугачева, была главной женщиной в ее жизни.

«Спасибо за воспитание и пример благородства и любви», — подчеркнула Орбакайте. Исполнительница и ранее открыто говорила о том, что все детство провела рядом с бабушкой, поскольку Пугачева занималась своей карьерой и много гастролировала. «Моя мама не умеет быть матерью», — не без сожаления отмечала артистка.

Подписчики знаменитости не прошли мимо трогательной публикации и оставили ее бабушке множество слов благодарности. «Спасибо Зинаиде Архиповне за Аллу Борисовну, за вас, Кристина!», «Ваша бабушка воспитала достойную внучку», «Большое спасибо за бесценный подарок! За Аллу и Кристину!» — гласят комментарии в Сети.