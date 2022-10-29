Пугачева не просто так бросала мужей: одна фраза все объясняет

Карьера была для нее превыше всего.

Певица Алла Пугачева всегда отличалась бурной личной жизнью: множество браков, громкие свадьбы и разводы. Тем не менее исполнительница никогда не ставила свое личное счастье и любовные похождения на первое место, ведь главное для нее – это сцена. Однажды Пугачева сказала:

«Я три раза была замужем, и я всегда была счастлива. Несчастливы были мои мужья, потому что я приносила их в жертву сцене».

С тех пор Алла Пугачева обзавелась еще двумя супругами.

Впрочем, с годами приоритеты в ее жизни явно поменялись, ведь Пугачева теперь выступает нечасто, а куда больше времени уделяет детям Лизе и Гарри, рожденным от суррогатной матери.