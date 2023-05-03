Пугачева не помогла: от участи бездомного автора «Арлекино» станет не по себе

Композиция «Арлекино» остается одной из самых известных в репертуаре Аллы Пугачевой. Автором текста был поэт и биохимик Борис Баркас, судьба которого сложилась печально.

В 90-е страна погрузилась в пучину кризиса. Особенно досталось представителям науки и творческих профессий. Баркас не был исключением, и ему приходилось выживать в это трудное время. Его стихи оказались не у дел, как и научная деятельность. Борис собирал бутылки, питался на улице и начал злоупотреблять алкоголем. В итоге поэт оказался в приюте, где жили бездомные. Он опустился на дно социальной жизни и превратился в бомжа.

Но даже в таком бедственном положении Баркас не переставал писать стихи. Он обратился к знакомым из шоу-бизнеса, которые покупали у него тексты. Однако ушлые звезды платили Борису сущие копейки, и этой выручки ему хватало лишь на выживание. Кроме того, Баркаса вынудили отказываться от авторства на свое творчество.

В нулевых о поэте узнали благодаря СМИ и телепередачам. Пугачева лично встретилась с Баркасом и подарила ему квартиру. Но вскоре после переезда Борис скончался от болезни сердца. Примадонна спохватилась слишком поздно.