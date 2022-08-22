«Пугачева многих закопала»: вскрылась правда о песне «Айсберг»

Песня «Айсберг», слова которой до сих помнят миллионы россиян, имеет интересную историю создания. Оказывается, первой на сцене ее спела не Алла Пугачева, а Ольга Зарубина. В 1983 году она неоднократно выступала с ней в «Театре эстрады».

Счастье продлилось недолго — в конце года Пугачева забрала все права на композицию и исполнила ее на фестивале «Песня-84». Слушатели приняли «Айсберг» с восторгом, и он быстро стал громким хитом.

Сегодня один из авторов песни Игорь Николаев уже не помнит, почему Зарубина была первой исполнительницей этой песни, зато свои предположения выдвинули пользователи Сети. Они предположили, что Примадонна просто отобрала понравившуюся композицию:

«Да, она многих "закопала", мафия бессмертна!», «Нет у нее никакого таланта. Оказалась в нужное время в нужном месте и приглянулась кому надо», «Пугачева — могильщик советской эстрадной песни».

Поклонники Аллы Борисовны заступились за кумира и отметили, что исполнение Зарубиной не выдерживает никакой конкуренции с ярким выступлением Примадонны.