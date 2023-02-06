Пугачева лишилась российской пенсии, но причина не в народном гневе

Алла Пугачева почти год живет в Израиле, и российская пенсия теперь для нее недосягаема. Пенсию Примадонна, как и многие пенсионеры в стране, получает на карту «Мир», а в Израиле ее нельзя использовать, объясняет Woman . По оценкам издания, за 12 месяцев, что Пугачева живет за пределами России, у нее накопилось 660 тысяч рублей. В месяц 73-летняя звезда получает 55 000. Часть пенсионных накоплений она могла снять осенью, когда приезжала в страну, а остальное мертвым грузом лежит на банковской карте.

Впрочем, вряд ли Примадонна нуждается в средствах: израильские паспорта, сделанные на нее и детей 22 мая, дают Пугачевой право на получение пособия. На ребенка оно составляет 7,4 тысячи шекелей (почти 153 тысячи рублей), на взрослого — 19 тысяч шекелей (392 тысячи рублей).

На израильскую пенсию артистке рассчитывать не стоит. Чтобы ее получить, нужно трудиться в Израиле как минимум 10 лет и платить взносы со своего дохода в местный пенсионный фонд. Вместо пенсии певица может получать социальную помощь в размере 800 долларов в месяц.