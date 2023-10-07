Пугачева лишь однажды ответила Соседову на все колкости: реакция неожиданная

Обычно Алла Пугачева следовала житейской мудрости о том, что собаки лают — караван идет. Но однажды терпение Примадонны лопнуло как мыльный пузырь.

Сергей Соседов неустанно критикует певицу. Музыкальный критик уверен, что масштаб личности и таланта звезды переоценен. И не согласен с тем, что она была и остается номером один на отечественной эстраде.

Едкие высказывания дошли до своего адресата. Неожиданно женщина, которая поет, ответила на колкости Соседова. В эфире шоу «Ты не поверишь!» исполнительница попросила «не трогать Сережу», чем удивила многих.

«Пусть зарабатывает. Это его хлеб», — объяснила свою позицию экс-супруга Киркорова.

Знаменитость подчеркнула, что от хейта скандального телеведущего на ее голове не пошевелился ни один волосок. Как оказалось, артистка давно привыкла к тому, что эксперт всячески ее унижает.