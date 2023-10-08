Пугачева изуродовала себя новой пластикой: на лице живого места нет

За последние годы Алла Пугачева заметно преобразилась. Ушли в прошлое просторные балахоны, а их место заняло игривое мини. Поклонники отмечают, что Примадонна стала выглядеть намного стройнее и моложе. Но, кажется, недавно певица переборщила с пластикой, забыв о здравом смысле в погоне за вечной молодостью.

На кадрах с дня рождения ее двойняшек — десятилетних Лизы и Гарри — Пугачева выглядит как восковая кукла. Мимика у знаменитости отсутствует, а ее взгляд кажется потухшим. Экспертную оценку внешности исполнительницы дал пластический хирург Дмитрий Зимин. Врач отметил, что попытки в 74 года выглядеть на 35 всегда бросаются в глаза.

Из вмешательств Зимин перечислил блефаропластику, подъем бровей, подтяжку шеи и нижней трети лица — Примадонна прошла полное преображение.