Пугачева и в подметки не годится: посмотрите, как выглядит теща Преснякова

Хотя официально Владимир Пресняков был женат лишь два раза, он называет свою супругу Наталью третьей женой. Первой же для него является Кристина Орбакайте, брак с которой музыкант так и не зарегистрировал. А Примадонну российской эстрады Владимир до сих пор считает своей тещей и относится к ней с соответствующим почтением.

Однако в нынешнем браке с Натальей Подольской отношения Преснякова с тещей складываются еще лучше. В них царят не только взаимное уважение, но и теплые семейные отношения.

Наталья в социальных сетях поделилась снимком с матерью, сделанным в санатории Ессентуков. Туда теща Преснякова отправилась, чтобы поправить здоровье. Несмотря на солидный возраст и проблемы со здоровьем, Нина Антоновна выглядит отлично. И это неудивительно, ведь в молодости женщина работала манекенщицей. Теперь понятно, от кого Подольская унаследовала стройную фигуру.