Пугачева и рядом не стояла: внешний вид 70-летней Понаровской заставил народ ахнуть

Певица кажется на 30 лет моложе.

Еще каких-то пару недель назад россияне оживленно обсуждали изменившуюся внешность Аллы Пугачевой. Поклонники певицы отмечали, что с возрастом она стала выглядеть даже лучше, чем раньше, и сейчас в свои 74 года может дать фору молодым коллегам.

Хейтеры же напоминали, что исполнительница является давней поклонницей пластических операций, которые позволяют оставаться ей в форме. Однако некоторых артисток вмешательства врачей делают даже эффектнее.

К такому выводу пришли пользователи Сети, увидев свежие снимки 70-летней Ирины Понаровской. На фото артистка в роскошном темно-синем платье с меховой отделкой позировала на диване.

На лице и шее певицы не было заметно ни одной морщинки. Исполнительнице был сделан яркий макияж с акцентом на глаза и губы. А в ушах у нее красовались массивные серьги.