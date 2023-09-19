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Пугачева и рядом не стояла: новая жена отца Орбакайте и без пластики красотка

19 сентября 2023 14:00
Пугачева и рядом не стояла: новая жена отца Орбакайте и без пластики красотка

Годы над ней не властны.

Миколас Орбакас для многих навсегда останется первым мужем Аллы Пугачевой. Но в его жизни место главной и любимой женщины давно заняла другая.

Спустя 10 лет после развода с Примадонной российской эстрады отец Кристины Орбакайте женился во второй раз. Возлюбленной знаменитости стала коллега по имени Марина. Вместе они играли на новогодних утренниках: он — Дед Мороз, она — Снегурочка.

В этом браке у артиста появился сын — Фабиан. Миколас ничуть не жалеет, что судьба развела его с Аллой Борисовной. Новая жена оказалась идеальной спутницей жизни: она покорно ждала его с гастролей, вкусно готовила, уделяла внимание наследнику. Да к тому же могла похвастаться невероятной красотой. Надо признать, с годами ничего не изменилось.

Воздушная гимнастка и без пластики остается эффектной женщиной. Пугачева не раз ложилась под нож, а вот ее преемница смогла сохранить привлекательность, не прибегая к кардинальным мерам.

Пугачева и рядом не стояла: новая жена отца Орбакайте и без пластики красотка
Фото: Anatoly Lomokhov Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com, legion-media.ru
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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