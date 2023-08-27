«Пугачева ей завидовала»: россияне потеряли дар речи, увидев первую жену Киркорова
Певец отказался от отношений с настоящей красавицей.
Филипп Киркоров крайне неохотно раскрывает сейчас свою личную жизнь. В свое время к его браку с Аллой Пугачевой было приковано все внимание россиян. Но даже фанаты не знали о первой жене исполнителя.
Дело в том, что до романа с Примадонной певец около 10 лет встречался с Марией Шатлановой. Их связывал не только гражданский брак, но и совместная работа. Девушка часто появлялась в клипах певца и выступала его бэк-вокалисткой на сцене.
Пользователи Сети нашли архивное видео тех лет с записью вокала Шатлановой и удивились тому, как Киркоров мог променять такую красавицу на женщину намного старше себя. Мария действительно являлась обладательницей эффектной внешности: отвести глаз от привлекательной кудрявой шатенки в кадре было невозможно.
«Какая хорошенькая», «Пугачева ей завидовала. Красавица, фигура обалденная», «Какая она милая, нежная, хрупкая, прекрасная, замечательная!», «Красивая девочка! Не без таланта. Но зависть Аллы Борисовны, которой нет предела, все погубила», — отметили комментаторы.