«Пугачева ей завидовала»: россияне потеряли дар речи, увидев первую жену Киркорова

Филипп Киркоров крайне неохотно раскрывает сейчас свою личную жизнь. В свое время к его браку с Аллой Пугачевой было приковано все внимание россиян. Но даже фанаты не знали о первой жене исполнителя.

Дело в том, что до романа с Примадонной певец около 10 лет встречался с Марией Шатлановой. Их связывал не только гражданский брак, но и совместная работа. Девушка часто появлялась в клипах певца и выступала его бэк-вокалисткой на сцене.

Пользователи Сети нашли архивное видео тех лет с записью вокала Шатлановой и удивились тому, как Киркоров мог променять такую красавицу на женщину намного старше себя. Мария действительно являлась обладательницей эффектной внешности: отвести глаз от привлекательной кудрявой шатенки в кадре было невозможно.