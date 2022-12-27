Пугачева ей в подметки не годилась: кто на самом деле вершил судьбу советского шоу-бизнеса

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса не раз заявляли о том, что их карьера потерпела крах из-за Аллы Пугачевой. По слухам, Примадонна имела связи, позволяющие ей легко перекрыть кислород любому артисту. Якобы тех, кто был неугоден исполнительнице хита «Арлекино», попросту убирали из теле- и радиоэфира, что ставило жирный крест на их будущем.

Знаменитость не раз опровергала домыслы о своем так называемом черном списке, куда попали Валентина Легкоступова, Игорь Наджиев, Анастасия Минцковская, Ольга Зарубина и другие. Между тем оказалось, что судьбу советского шоу-бизнеса вершила совсем другая женщина, которой Пугачева и в подметки не годилась. Ее имя — Екатерина Фурцева.

Именно она занимала должность министра культуры Советского Союза — ее слово было решающим, когда дело доходило до участи музыкантов и артистов. При этом современники утверждали, что в искусстве чиновница совсем не разбиралась и запрещала то, что ей попросту не нравилось.

У Екатерины Алексеевны действительно был свой черный список, куда попадали те деятели культуры, чье творчество политик считала не соответствующим общепринятым стандартам. В нем оказался, например, Мстислав Ростропович, Ролан Быков, Аида Ведищева. Также не угодили Фурцевой такие всемирно известные группы, как The Beatles и The Rolling Stones.