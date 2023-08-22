Пугачева чудом не погибла на фестивале: вот как это было

Алла Пугачева нередко посещает музыкальные фестивали. И если несколько лет назад артистка радовала слушателей своими выступлениями, то в последнее время является почетным гостем. Но далеко не все эти поездки проходят безопасно.

Так, несколько лет назад Пугачева посетила «Новую волну». На фестивале свою программу представлял Стас Костюшкин, который исполнял хит «Женщина, я не танцую». И во время концерта музыкант так увлекся, что решил залезть на стол перед Примадонной, чтобы спеть только для нее.

Но поверхность не выдержала артиста. Костюшкин упал прямо на Пугачеву, едва не поранив ее. Испуганный падением, музыкант тут же вернулся на сцену. Он принес множество извинений, но Пугачева воспринимала инцидент лишь как шутку и не затаила обиду на Костюшкина.