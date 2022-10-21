Пугачева, Абдулов и море безумия: эту экранизацию «Острова сокровищ» вы не видели

Герои Стивенсона в фильме мало похожи на тех, к которым привыкли зрители.

Роман «Остров сокровищ» — одно из самых экранизируемых в нашей стране литературных произведений. Многие смотрели знаменитый мультфильм Давида Черкасского и отличную картину 1982 года с Олегом Борисовым в роли Сильвера и Федором Стуковым, сыгравшим юнгу Джима Хокинса. Заядлые киноманы могут вспомнить и экранизацию 1971 года, где Сильвера сыграл знаменитый Борис Андреев.

Но самый первый перенос на экраны истории о поисках сокровищ Флинта состоялся в нашей стране в 1937 году. Режиссер Владимир Вайншток сделал центральной темой картины восстание в Ирландии, для которого повстанцам было нужно оружие, а точнее, деньги на него. Именно за этим герои и решают отправиться на шхуне «Испаньола».

Неожиданным было и решение режиссера сделать из Джима не юношу, а девочку по имени Дженни Гокинс, которая переодевается в мужское платье и устраивается юнгой, чтобы быть ближе к доктору, который и является главным сторонником свободной Ирландии. Роль Дженни исполнила в фильме актриса Клавдия Пугачева, которой был тогда уже 31 год.

Сильвером в версии Вайнштока стал известный в те годы актер Осип Абдулов, а вот роль доктора Лайвеси (режиссер именно так решил переозвучить фамилию Ливси) сыграл великий советский артист Михаил Иванович Царев.