Публика ломилась на концерты самой плохой певицы в истории: причина шокирует

Исполнители оперных партий должны отличаться сильным голосом, прекрасным слухом и чувством ритма. Ни одним из этих качеств не обладала Флоренс Фостер Дженкинс. Однако она с самых малых лет мечтала связать свою жизнь с музыкой.

Девушка даже заключила брак с мужчиной, который был почти в два раза старше. Американка надеялась, что супруг станет спонсировать ее увлечение, но вместо этого он заразил избранницу сифилисом. Она стала принимать лекарство на основе ртути, из-за которого ее слух стал еще хуже, к тому же проявилось неожиданное побочное действие медикамента.

Флоренс уверовала в свой талант и вокальные данные, поэтому решила исполнять оперные партии в личном музыкальном салоне. Женщина фальшивила, сипела и, казалось, совершенно не слышала аккомпанемента. Позже ее стали называть самой плохой певицей в истории. Самоуверенность Фостер Дженкинс шокировала публику, но люди мечтали попасть на ее концерт. А несколько лет назад на экраны даже вышел фильм о жизни этой удивительной дамы.