Публичный срыв: Загитова грубо приложила поклонников

В 2018 году Алина Загитова покорила весь мир, когда завоевала золото на Олимпийских играх. С ее именем связывали будущее фигурного катания, полагая, что число побед только вырастет в ближайшие годы. Но вместо этого уже через год она заявила о паузе в профессиональном спорте.

Этот перерыв растянулся на несколько лет. До сих пор Загитова не принимает участие в соревнованиях и выходит на каток только в составе артистов ледовых шоу. Спортсменка не скрывает, что мечтает обрести себя в другой профессии. Так, она грезила о будущем в журналистике и даже выступала соведущей на «Ледниковом периоде».

А сейчас Загитова активно пробует силы в вокале и посещает курсы актерского мастерства. Стремление фигуристки засветиться на экранах любой ценой привело к тому, что хейтеры забросали ее негативными комментариями в соцсетях. Спортсменку это вывело из себя и даже довело до публичного срыва: она довольно грубо обратилась к критикующим в Сети.

«Меня бомбануло! Не понимаю тех, кто хейтит меня за то, что я развиваюсь», — заявила Загитова.

Она подчеркнула, что пока даже не задумывалась о пробах в кинопроект. А хейтерам фигуристка посоветовала пустить все силы в образование и собственное развитие.