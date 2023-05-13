Публичные унижения: внучка Долиной оказалась в центре некрасивого скандала

Наследница Ларисы Долиной Саша приняла участие во втором сезоне шоу «Две звезды. Отцы и дети». На протяжении нескольких выпусков она выходила на сцену вместе с прославленной бабушкой и покоряла зрителей проникновенными композициями, однако последний эпизод обернулся для нее скандалом.

Дело в том, что в пятом выпуске проекта Долина не смогла принять участие, поэтому вместо нее с Сашей спела ее тетя. Они исполнили военную композицию, но столкнулись с критикой со стороны члена жюри Сергея Шакурова. По его мнению, девочке нужно быть старательнее, чтобы стать успешной певицей, а не пытаться прославиться за счет достижений бабушки.

Долина не оставила без внимания эти нападки. В своем Telegram-канале она попыталась защитить девочку и высказала все, что думает о заявлении актера.

«Его комментарий прозвучал довольно странно, не находите? Саша тепло и нежно спела эту песню», — недоумевает артистка.

Фанаты поддержали Долину в ее негодовании. Они отметили, что член жюри был чересчур груб с молодой певицей, его слова не помогут ей добиться успеха, а только зародят множество комплексов.