Публичные унижения: испанская дочь Ветлицкой оказалась в центре скандала

Звезда 90-х Наталья Ветлицкая уже давно не балует россиян своим творчеством. Певица много лет живет в Испании вместе с дочерью Ульяной.

Однажды наследница Ветлицкой оказалась в центре скандала, в который ее невольно втянула мать. Певица якобы плохо отзывалась о бывших соотечественниках и не скрывала к ним своего презрения. Россияне с гневом обрушились на Ветлицкую, а заодно и на ее дочь. Абсолютно непричастную к делу Ульяну публично обзывали самыми нелицеприятными словами. Мать оказалась бессильна перед этими нападками и не смогла оградить дочь от людского гнева.

Сегодня этот скандал позади. 19-летняя дочь Натальи ведет самый обычный образ жизни, как и все ее ровесники. Ульяна интересуется рок-культурой, о чем буквально кричит ее внешний вид. Девушка носит браслеты-шипы, майки с принтами любимых групп и другие аксессуары, подчеркивающие ее неформальную натуру. Ее стиль кардинально отличается от элегантного стиля Ветлицкой.

Ульяна — это незапланированный ребенок. Наталья родила ее в 40 лет от мужчины, имя которого не называет. Ветлицкая откровенно признавалась, что «дети — это жесть». Но сегодня звезда души не чает в своей дочери и всячески ограждает ее от ненавистников в Сети.