Публичные унижения и голод: правда об институте благородных девиц ужасает

Екатерина Великая была невероятно просвещенной женщиной и считала, что образованная дама будет полезна в некоторых сферах жизни общества. По указу императрицы в 1764 году был открыт Смольный институт благородных девиц. Однако способы воспитания оставляли желать лучшего.

Одним из главных принципов обучения был запрет на встречи девушек с родственниками. Даже смерть близких не служила достаточным основанием для отъезда из института.

Кроме тоски по дому, девушки испытывали голод.

Пища была скромной:на завтрак подавали кашу с хлебом и маслом, в обед был бульон с мясом, а ужинали чаем с хлебом.

В учреждении запрещалось прибегать к физическим наказаниям. Вместо этого девушек прилюдно унижали. Если девушка плохо заштопала носок, то его прикрепляли к ее учебной форме. За некоторые проступки воспитанницам и вовсе запрещалось есть за столом.