Психотест по советским «Девчатам»: честно ответьте на 5 вопросов и узнайте кто вы — Анфиса или Тося

6 сентября 2025 19:05
Анфиса

Мы бы предпочли первую героиню.

«Девчата» — это не просто советская комедия про жизнь на вахте, а настоящее культурное наследие, к которому возвращаются поколениями. Тёплая история о молодой поварихе Тосе Кислицыной, приехавшей в таёжный посёлок, давно стала символом любви, дружбы и честности.

Зима, шумное общежитие, разговоры за ужином, танцы и, конечно, настоящая первая любовь — в фильме всё это сочетается с неподдельной искренностью.

Герои такие разные, но каждый узнаёт в них себя. Тося — упрямая, весёлая и открытая миру. Катя — надёжная и рассудительная, та самая подруга, на которую всегда можно положиться. Анфиса — яркая и соблазнительная, но скрывающая за улыбкой свои боль и обиды. Надя — душа компании, воплощение тепла и заботы.

А кто ближе вам? Чья философия совпадает с вашей? Вы такая же упёртая и весёлая, как Тося, спокойная и уверенная, как Катя, или ближе по духу свободолюбивая Анфиса? Ответьте на пять простых вопросов и узнайте, кто из «Девчат» — это вы.

Фото: Кадр из фильма «Девчата» (1961)
Игорь Мустафин
