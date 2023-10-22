Психопата легко вычислить по цвету одежды: от таких надо бежать и не оглядываться

Профессиональные психологи давно смогли определить, что выдает в человеке психические отклонения. В профессиональной литературе можно найти отличительные черты психопатов, которые проявляются в поведении или, например, в манере речи. И, как оказалось, сделать это можно и по предпочитаемым человеком цветам.

Так, синий и серый — это одни из любимых цветов у психопатов. Как утверждают эксперты, они помогают им не выделяться в толпе и сливаться с окружающими. Главная цель таких людей, чтобы их никогда не узнавали, поэтому они и предпочитают самые нейтральные образы.

Самым любимым цветом психопатов считается черный.

Он позволяет им маскироваться и, по данным исследований, оставаться «в тени».

Поэтому они стараются одеваться именно в такие оттенки, выбирая при этом самый базовый гардероб.

Яркие цвета совсем не привлекают людей с психическими отклонениями. Они противоречат их любви к скрытности, поэтому психопаты намеренно отказываются от них.