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Психологический тест в один клик: Что ты видишь на картинке?

13 июля 2022 17:30
Психологический тест в один клик: Что ты видишь на картинке?

Экспресс-тест раскроет все грани твоей личности.

Психологи с давних пор используют в своей практике различные картинки. Чаще всего специалисты предлагают изобразить рисунок на заданную тему самим пациентам. Арт-терапия помогает "вытащить" на белый свет все потаенные страхи, комплексы и проблемы, которые человек с большей вероятностью и сам не осознавал. Психологи также рекомендуют прибегать к арт-терапии в минуты усталости, гнева, раздражения. Вместо того чтобы выплескивать негативные эмоции на своих близких, которые, как правило, ни в чем не виноваты, лишь попались под горячую руку, лучше дать творческую свободу и заполнить красками холст. Не стоит думать о том, насколько живописна или красива эта картина – задача в том, чтобы освободиться от накопившегося негатива, а не создать мировой шедевр. Потом картинку можно выбросить в мусорное ведро, чтобы окончательно избавиться от неправильных эмоций.

Тест: Если угадаете цитаты из советских фильмов на 14/14, то вы наверняка родились в СССР

Также специалисты используют в работе картинки-загадки, на которых каждый человек в зависимости от своих внутренних качеств увидит в первую очередь что-то свое. Предлагаем вам пройти экспресс-тест, который за один клик определит, какой ты человек – лидер или ведомый.

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Елена Королева
Елена Королева
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