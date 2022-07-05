Психологический тест: Способны ли вы влиять на окружающих и как?

В жизни каждого из нас встречались люди, которым невозможно было отказать. При этом они, – по крайней мере, на первый взгляд – не прибегали ни к каким хитроумным уловкам, шантажу и угрозам, даже не были похожи на удавов, медленно обвивающих тело и парализующих волю… Однако если бы мы рискнули сказать "нет", то испытали бы при этом остро чувство вины. Психологи говорят, что такие собеседники в мастерстве владеют психологией влияния, и, по сути, являются профессиональными манипуляторами.

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В арсенале у этих людей есть множество приемов, с помощью которых они добиваются желаемого. Например, одну из таких ловушек можно назвать настоящей многоходовочкой. Сначала манипулятор просит жертву помочь с каким-нибудь пустяком, а потом долго благодарит за оказанную поддержку. Таким образом между людьми появляется контакт, и в следующий раз, когда манипулятор придет к жертве с куда более серьезным делом, отказать ему будет сложно, вернее, практически невозможно.

А может быть, вы сами являетесь манипулятором, мастером психологического влияния? Пройдите наш тест, чтобы узнать, насколько сильное воздействие вы оказываете на окружающих.