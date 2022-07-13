Психологический тест: Сколько лет вы проживете?

Ученые говорят, что с каждым новым поколением средняя продолжительность жизни увеличивается. Тем не менее, не стоит рассчитывать на то, что прожить до глубокой старости можно лишь благодаря генам – необходимо также вести здоровый образ жизни и избегать излишеств. Кроме того, есть вещи, которые действительно продлевают годы жизни. Каждый из нас наверняка слышал фразу про "пять минут смеха". Кроме шуток, американские психологи выяснили, что улыбка и мимические морщинки, появляющиеся от смеха, с головой выдают потенциального долгожителя. Они проанализировали фото 230 спортсменов регистра 1952 года, а также их биографии, анамнез и другие данные. Оказалось, что дольше своих сверстников (в среднем до 80 лет) прожили спортсмены, которые на фото улыбались искренне, а не формально. "Улыбайтесь, господа, улыбайтесь", – говорил барон Мюнхгаузен, и был, несомненно, прав.

Хотите узнать, сколько вы проживете? Ответьте на несколько вопросов, касающихся ваших предпочтений и образа жизни, а мы подскажем, на какую продолжительность жизни можно рассчитывать с такими исходными данными.