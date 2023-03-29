Психологический тест: какой у вас тип поведения?

Каких только типологий не существует в мире. Несмотря на то, что психология - наука сравнительно молодая, всего лишь за сто с небольшим лет своего существования она дала человечеству немало пищи для размышлений. Так, например, ученые разработали типологию, согласно которой людей можно классифицировать по типам поведения. Удивительно, что, по мнению ученых, поведение может быть “заразным”, а значит, тип способен меняться на протяжении жизни человека. Впервые эта теория возникла в 1930-х годах, когда австралийский социолог Якоб Морено предположил - общество делится на так называемые сети, группы, в каждой из которых насчитывается определенное количество участников. Внутри этой группы распространяются новости, сплетни и другая информация. Мало-помалу участники сети заимствуют друг у друга принципы поведения. В дальнейшем эта теория много раз находила отражение в различных исследованиях, не только в социологических, но и, например, в маркетинговых для изучения целевой аудитории.

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