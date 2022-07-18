Психологический тест: какая черта характера у вас доминирует?

Психологи говорят, что основные черты нашего характера начинают формироваться еще в дошкольном возрасте. Разумеется, впоследствии они будут трансформироваться, меняться, однако так называемая база, сформировавшаяся в результате воспитания в семье, условий взросления, уже заложена. В 12-13 лет у человека появляются те или иные алгоритмы поведения, подросток способен контролировать и оценивать самого себя и свои поступки, а также учится маскировать негативные черты характера. Период до совершеннолетия характеризуется стремлением доказать окружающим, на что он способен, заслужить признание близких, друзей, людей, которых он считает авторитетом. Окончательно формируется характер, по мнению специалистов, к 25 годам. В этом возрасте человек представляет собой самостоятельную личность, независимую от чужого мнения. После тридцатилетия характер если и меняется, то незначительно, и, как правило, под влиянием серьезных событий или психологических травм.

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