Психологический тест: как хорошо вы знаете эту сложную науку

Психология как наука зародилась сравнительно недавно, чуть больше века назад. Однако даже за это сравнительно короткое время она успела разрастись до огромных масштабов. Психологи активно исследуют буквально каждое явление, которое может пролить свет на загадки человеческой личности. Ежегодно проводятся тысячи экспериментов, некоторые из них кажутся забавными, некоторые - жестокими. Интересное исследование провели в 1995 году психологи Рой Баумайстер и Стейси Илко. Слушая речи лауреатов различных премий, благодаривших большое количество людей за помощь и как бы принижающих свои заслуги, они пришли к выводу, что существует так называемый феномен ложной скромности. Они провели эксперимент, во время которого попросили участников написать эссе о своих достижениях. Часть респондентов писали эссе анонимно, часть - указывали свое имя. Как оказалось, те, кто подписывал свою работу, перечисляли в эссе людей, которых считали причастными к своим успехам. Анонимы же писали, что они добились всего самостоятельно без чьей-либо помощи. Эксперимент подтвердил, что публично люди стараются казаться скромнее, чем на самом деле.

Мы приготовили тест для тех, кто интересуется психологией. Проверьте, как хорошо вы знакомы с этой наукой.