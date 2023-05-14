Психологический тест: чьими глазами вы смотрите на мир?

“Точка зрения”, - называем мы свое мнение по тем или иным вопросам. По мнению ученых, именно такая формулировка отнюдь не случайна. Исторически сложилось так, что у человека есть строгая иерархия чувств, названных еще в античные времена Аристотелем. Самым первым в этой цепочке является зрение, а вот осязание, обоняние, слух и вкус считаются второстепенными. Почему? По той простой причине, что они не имеют отношения к материи. То, что можно увидеть, имеет для человека куда большее значение, чем то, что невозможно рассмотреть своими глазами в мельчайших подробностях. Даже во время детективного расследования уликами в достаточной степени будут считаться фотографии, предметы, вещи, а вот запах, например, вряд ли можно будет считать доказательством. Как его задокументировать наглядно? Только со слов очевидцев? Но ведь восприятие может быть субъективным и привести на ложный след. Любопытно, что и в науке большинство обязательных атрибутов познания - например, микроскоп, телескоп, компьютер, связанными именно со зрительным восприятием.

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