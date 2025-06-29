Психологи плевались «всем миром», посмотрев этот якобы полезный сериал: вердикт — впечатлительным женщинам такое лучше не глядеть

«Психологини» анонсировали как лёгкую комедию о трёх подругах-выпускницах психфака. Продюсеры обещали зрительницам «понятные советы» и «простые шаги к счастью». В итоге профессиональное сообщество едва не хором попросило публичу пройти мимо.

Вердикт специалистов: полный бред и угроза конфиденциальности

Клинический психолог Светлана Клюваева выдержала лишь два эпизода и заявила, что героини демонстрируют грубейшие нарушения этики: обсуждают чужие тайны за вином, высмеивают клиентов и используют термины ради красного словца. Похожей оценки придерживается практикующий терапевт Светлана Меркулова: героини «собой не занимаются, личной супервизии не видно, а штампы из блогов выдают за глубокую науку».

Вместо терапии — набор интернет-штампов

Во всех рецензиях повторяется одна мысль: авторы подменили профессию набором страшилок, от которых психологи давно открещиваются. Персонажи сыплют словами «когнитивный диссонанс», но ведут себя так, будто случайно открыли форум «Психология для чайников». Показывать реальную работу не пытались — зато усилили популярный миф о «спецагентах разума», которые без спроса лезут к людям в голову.

Чему учится впечатлительная аудитория

Зрительницы, рассчитывающие подсмотреть полезные лайфхаки, получают обратный эффект. С экрана советуют манипулировать терминами, публично вскрывать чужие травмы и оправдывать хамство «психологическим языком». Специалисты предупреждают: у впечатлительных людей подобные сцены формируют страх перед настоящей терапией и закрепляют убеждение, что поход к психологу обернётся предательством.

Итог: проект, который лучше пропустить

«Психологини» задуманы как развлекательный ситком, но подают дикие искажения работы специалистов. Именно поэтому практикующие терапевты советуют особенно впечатлительным женщинам выбирать другой вариант для вечернего просмотра: риск испортить себе мнение о психологии слишком велик.

Ранее мы писали про другой сериал, который в отличие от озвученного, рекомендуют к просмотру психологи.