Психолог раскрыла истинное лицо Долиной: хватило одного слова
Скандал с блогером до сих пор аукается артистке.
С момента выхода нашумевшего выпуска «Музыкалити» с Ларисой Долиной и Валей Карнавал прошел уже год, а публика до сих пор обсуждает разгоревшийся после шоу скандал.
Часть зрителей сошлась во мнении, что 66-летняя звезда опозорила себя, набросившись на блогера с непрошеными нравоучениями, и психолог Лина Дианова объяснила, что послужило тому причиной.
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По словам эксперта, все дело в психотипе Долиной — она эпилептоид. Такие люди очень жестко отстаивают свою точку зрения и не приемлют возражений, из-за чего нередко опускаются до пассивной агрессии. Заметила Дианова и другой тонкий момент:
«Думаю, столько раздражения у певице к Карнавал потому, что Валя популярна. В мире эпилептоида все состоит из жестких правил, и путь к славе тоже заключен в определенные рамки. Сначала обучение, потом консерватория, гастроли, хлеб без соли доедаешь и только затем слава. И когда что-то выбивается из этого списка, эпилептоид протестует, особенно если выбивает талант».