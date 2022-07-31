Психолог раскрыла истинное лицо Долиной: хватило одного слова

С момента выхода нашумевшего выпуска «Музыкалити» с Ларисой Долиной и Валей Карнавал прошел уже год, а публика до сих пор обсуждает разгоревшийся после шоу скандал.

Часть зрителей сошлась во мнении, что 66-летняя звезда опозорила себя, набросившись на блогера с непрошеными нравоучениями, и психолог Лина Дианова объяснила, что послужило тому причиной.

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По словам эксперта, все дело в психотипе Долиной — она эпилептоид. Такие люди очень жестко отстаивают свою точку зрения и не приемлют возражений, из-за чего нередко опускаются до пассивной агрессии. Заметила Дианова и другой тонкий момент: