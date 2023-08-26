Психолог проболталась: у большинства российских звезд серьезные проблемы в постели

Многим селебрити, как и простым людям, знакомы самые обычные человеческие проблемы. Они тоже ходят к разным специалистам, чтобы решить личные и амурные дела.

Так, об одной из проблем многих знаменитостей проговорилась психолог Софья Сулим. По словам специалистки, российские селебрити часто вступают в любовные треугольники. Это не блажь, а сигнал о серьезных психологических проблемах. Сулим считает, что причиной полигамии является неумение находиться в здоровых отношениях. Не стоит отметать и разного рода зависимости: азартные игры, алкоголь, запрещенные вещества.

В беседе с одним из СМИ Софья рассказала, что среди ее клиентов был известный человек, который никак не мог выйти из любовного треугольника. Также к ней обращаются знаменитости с депрессиями и ощущением бессмысленности жизни. Подавленные состояния негативно сказываются на межполовых отношениях, и люди ищут увлечений на стороне.

Действительно, тема любовного треугольника актуальна для российского шоу-бизнеса. Взять, к примеру, братьев Меладзе, которые закрутили романы с солистками «ВИА Гры», будучи женатыми людьми. Сюда же можно отнести и Аллу Пугачеву, которая начала встречаться со своим нынешним мужем, не расторгнув брак с Филиппом Киркоровым.