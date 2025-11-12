Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Психоделика, а не афиша»: так говорят про зарубежный постер к фильму СССР – взгляните и угадайте киноленту (тест)

«Психоделика, а не афиша»: так говорят про зарубежный постер к фильму СССР – взгляните и угадайте киноленту (тест)

12 ноября 2025 17:38
«Психоделика, а не афиша»: так говорят про зарубежный постер к фильму СССР – взгляните и угадайте киноленту (тест)

Задача на смекалку для любителей советской классики.

Советские фильмы были популярны не только у нас, но и за рубежом. Их покупали для проката в разных странах, и они находили своего зрителя.

Правда, для зарубежного проката часто создавали собственные постеры. И эти афиши не всегда отражали суть фильма, а иногда даже были весьма мрачными и депрессивными.

Одному такому постеру мы и посвятили этот тест. Зрители, которые видят его, обычно в шоке.

«Психоделика, а не афиша😳»,

«Цвета просто упаднические, полный мрак!»,

«Без комментариев», – пишут они.

А теперь ваша очередь! Попробуйте угадать, к какому советскому фильму создан этот депрессивный постер.

Проверим вашу интуицию и знания советского кино. Удачи!

Ранее мы писали: В «Карнавальной ночи» Гурченко любой узнает: вот 6 других фильмов с актрисой – угадаете их по кадру? (тест)

Фото: Постеры к фильмам «12 стульев» (1971), «Сталкер» (1979), «Вий» (1967), «Будьте моим мужем» (1981)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Горбатая лошадь» как символ 2026-го: угадать 5 советских картин по иностранным названиям смогут только киноманы (тест) «Горбатая лошадь» как символ 2026-го: угадать 5 советских картин по иностранным названиям смогут только киноманы (тест) Читать дальше 11 декабря 2025
Деточкин из «Берегись автомобиля» прошел бы этот тест на 5/5, а вы? Попробуйте угадать фильмы СССР по машинам Деточкин из «Берегись автомобиля» прошел бы этот тест на 5/5, а вы? Попробуйте угадать фильмы СССР по машинам Читать дальше 8 декабря 2025
Упал, потерял сознание, очнулся — тест. И эротомания. И аппендицит: угадайте 6 советских фильмов по диагнозу врачей Упал, потерял сознание, очнулся — тест. И эротомания. И аппендицит: угадайте 6 советских фильмов по диагнозу врачей Читать дальше 7 декабря 2025
ИИ нарисовал картинки к 5 цитатам из «Москва слезам не верит» – угадаете все реплики, глядя на его шедевры? (тест) ИИ нарисовал картинки к 5 цитатам из «Москва слезам не верит» – угадаете все реплики, глядя на его шедевры? (тест) Читать дальше 7 декабря 2025
Только выросшие в СССР пройдут этот тест по фильму «Джентльмены удачи»: проверим знание и цитат, и сюжета Только выросшие в СССР пройдут этот тест по фильму «Джентльмены удачи»: проверим знание и цитат, и сюжета Читать дальше 7 декабря 2025
От вахтерши до дочери Катерины: тест покажет, помните ли вы имена главных (и не очень) героев «Москва слезам не верит» От вахтерши до дочери Катерины: тест покажет, помните ли вы имена главных (и не очень) героев «Москва слезам не верит» Читать дальше 7 декабря 2025
Эти 5 фильмов СССР помогают полюбить зиму – настолько атмосферные кадры: угадаете по ним названия лент? (тест) Эти 5 фильмов СССР помогают полюбить зиму – настолько атмосферные кадры: угадаете по ним названия лент? (тест) Читать дальше 6 декабря 2025
После этого теста хочется сразу узнать рецепты: вспомните, что ели герои в 6 фильмах СССР После этого теста хочется сразу узнать рецепты: вспомните, что ели герои в 6 фильмах СССР Читать дальше 6 декабря 2025
Обожаете песни из кино СССР? Тогда угадайте их по набору эмодзи – «Есть только миг» от других хитов отличат не все (тест) Обожаете песни из кино СССР? Тогда угадайте их по набору эмодзи – «Есть только миг» от других хитов отличат не все (тест) Читать дальше 6 декабря 2025
От Афони до Ивана Васильевича: тест покажет, кто из киногероев СССР – ваша идеальная пара От Афони до Ивана Васильевича: тест покажет, кто из киногероев СССР – ваша идеальная пара Читать дальше 6 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше