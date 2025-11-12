«Психоделика, а не афиша»: так говорят про зарубежный постер к фильму СССР – взгляните и угадайте киноленту (тест)

Советские фильмы были популярны не только у нас, но и за рубежом. Их покупали для проката в разных странах, и они находили своего зрителя.

Правда, для зарубежного проката часто создавали собственные постеры. И эти афиши не всегда отражали суть фильма, а иногда даже были весьма мрачными и депрессивными.

Одному такому постеру мы и посвятили этот тест. Зрители, которые видят его, обычно в шоке.

«Психоделика, а не афиша😳»,

«Цвета просто упаднические, полный мрак!»,

«Без комментариев», – пишут они.

А теперь ваша очередь! Попробуйте угадать, к какому советскому фильму создан этот депрессивный постер.

Проверим вашу интуицию и знания советского кино. Удачи!

