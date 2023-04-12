Психика не справилась: судьба советского вундеркинда Паши Коноплева пробирает до костей

Павел Коноплев стал известен еще маленьким. Уже в пять лет он самостоятельно научился играть на фортепиано, а математические задачки дались ему еще раньше — в три года. В итоге в 80-е им восторгались и отечественные, и зарубежные журналисты и пророчили невероятное будущее.

И первое время Паша действительно справлялся с надеждами публики. В 15 лет он стал студентом университета, а через три года уже оказался в аспирантуре. Юноша был счастлив учиться и поглощать знания, поэтому все свободное время тратил на книги.

Но со временем такие большие и постоянные нагрузки сказались на психике юного гения. Он стал агрессивным, все чаще срывался на родителей и преподавателей и даже несколько раз пытался уйти из жизни. В итоге близкие отправили его в психиатрическую лечебницу, где врачи пытались стабилизировать ситуацию весьма сильными препаратами.

Павел не справился с тяжелым лечением. Однажды у него оторвался легочным тромб, и врачи не смогли его спасти. Так один из самых известных вундеркиндов СССР скончался в возрасте 29 лет.