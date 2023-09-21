«Психически нездоровая»: отец Алисы Тепляковой сделал очередное резонансное заявление

Семья Тепляковых уже несколько лет не сходит со страниц газет. Родители, воспитывающие восьмерых детей по особой методике, которая должна сделать из них гениев, регулярно подвергаются нападкам со стороны общественности. В частности, особое внимание привлекает старшая дочь четы Алиса, которая в девять лет поступила на психфак МГУ.

Из-за этого родителей многократно обвиняли в том, что они издеваются над ребенком и лишают девочку детства. Наталья, мать Алисы, старается держаться в тени, а отец Евгений завел собственный канал и там отвечает обидчикам. В последний раз он разразился гневной тирадой в отношении активистки, которая пожаловалась на Тепляковых в органы опеки.

Глава семьи тут же поставил женщине диагноз.