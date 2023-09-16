«Психически больные»: Тепляков раскрыл всю правду о своих детях после разоблачения

Те, кто бросал грязью в скандально известных Тепляковых, могут радоваться. Жесткие высказывания дошли до знаменитого семейства, задев за живое.

Евгения Теплякова возмутило разоблачение его гениальных отпрысков. В Сети предположили, что родители внушают своим восьмерым детям, что они вундеркинды, а все вокруг умственно отсталые. Как оказалось, не все восхищаются Алисой, которая в девять лет получила среднее общее образование и поступила в МГУ. К тому же есть многочисленные высказывания о том, что девочке, как и ее братьям и сестрам, сильно не повезло с матерью и отцом.

Однако многодетный папа заявил, что не повезло как раз тем, кто его осуждает. Якобы эти люди выдают свои фантазии за реальность: все из-за неутешительного диагноза.

«Вы просто психически больные», — набросился на обидчиков Евгений в одном из выпусков YouTube-канала «Учимся с Алисой».

И уточнил, что с его ненаглядными наследниками все в полном порядке.