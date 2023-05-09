«Псевдонимы» звезд СССР: спорим, вы думали, что эти имена ненастоящие

Многие звезды советского кино обладали звучными необычными именами. Поклонники могли предположить, что актрисы решили воспользоваться псевдонимами. На самом же деле все было иначе.

Заслуженную артистку РСФСР действительно звали Нинель Мышковой. Такое имя для нее выбрал отец, который был сторонником красных. Если прочитать его наоборот, то получится Ленин. Впрочем, актриса этим не гордилась и предпочитала, чтобы ее называли либо Нелли, либо Ева.

Прима Малого театра Руфина Нифонтова имела греческие корни. Имя родители выбрали ей под стать, переводится оно как «рыжеватая». Любопытно, что звезда фильма «Вольница» родилась с рыжими волосами.

Элина Быстрицкая была такой и по паспорту. Это имя для своей дочери родители взяли из пьесы «Игра жизни», вышедшей из-под пера норвежца Кнута Гамсуна.

Изольда Извицкая с детства отличалась невероятно белым оттенком кожи. Вот почему имя идеально ей подходило. Также есть версия о том, что родители решили назвать свою наследницу в честь героини одного из средневековых романов.

А вот кому имя точно не подходило, так это Ие Саввиной. С греческого Ия переводится как «фиалка». Внешне актриса действительно была похожа на нежный цветок, а вот ее характер, напротив, был довольно жестким. У звезды всегда и на все имелось свое мнение, и она крайне не любила кому-либо подчиняться.