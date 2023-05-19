Псевдоним Андрея Миронова скрывали от граждан СССР: услышав его, поймете почему

Индустрия кино порой бывает весьма жестокой, и рабочие взаимоотношения между коллегами нечасто перетекают в настоящую дружбу. Тем не менее Андрею Миронову и Александру Ширвиндту невероятно повезло.

Они были знакомы еще с детства, поэтому слава и успех не разрушили связь между ними. Наоборот, благодаря совместной работе и заграничным командировкам актеры сблизились и стали еще сильнее доверять друг другу. Любые остроумные шутки, розыгрыши и саркастичные замечания в свой адрес они воспринимали с улыбкой на лице и не обижались.

К тому же у Ширвиндта было специальное прозвище для Миронова. Александр Анатольевич называл знаменитого артиста Дрюсиком. Конечно, этот несерьезный псевдоним старались скрывать от советских граждан, поэтому всеми любимый актер выступал под своим именем. Но позже театральный режиссер сам раскрыл правду о дружбе с Мироновым.